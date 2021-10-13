Испытания спрея в нос от COVID-19 перешли в следующую фазу

Министерство здравоохранения России дало разрешение на проведение следующего этапа испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея, об этом сообщает ТАСС.

Препарат "Спутник V" будут испытывать в другом формате введения в научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Во второй фазе испытаний эффективность назального спрея опробуют на 500 добровольцах.

Центр им. Н. Ф. Гамалеи представил новую форму уже известной вакцины "Спутник V", для её распыления в нос применяется специальный шприц с насадкой. Доклинические исследования были завершены в августе. Директор центра Александр Гинцбург тогда сообщил:

"С назальной вакциной сейчас серьёзный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям".

Ранее Pravda.Ru писала об эстонском спрее в нос, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

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