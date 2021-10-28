Володин: весь аппарат Госдумы должен привиться против COVID-19

Зампредседателя правительства РФ Вячеслав Володин заявил, что сотрудники аппарата Государственной думы и помощники депутатов должны в ближайшее время сделать прививки против COVID-19.

Он подчеркнул, что вопрос вакцинации подробно обсуждался на Совете Государственной думы. В итоге было принято окончательное решение о необходимости вакцинации в нижней палате парламента, передаёт РИА Новости.

"Государственные служащие должны сделать прививки, по-другому не получится", — подчеркнул Володин.

Политик добавил, что вскоре также планируется выработать официальное решение по иммунизации депутатов Госдумы.

Ранее Володин сообщал, что в нижней палате парламента очень низкие темпы вакцинации против коронавируса. Он требовал перевести комитеты на дистанционную работу в связи с напряжённой обстановкой. Кроме того, зампред правительства просил обеспечить процедуру термометрии на входе в Госдуму РФ, чтобы не допустить проникновения инфекции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.