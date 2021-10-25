Инфекционист назвал "никудышным" исполнение локдауна в России

Врач-инфекционист Николай Малышев оценил идею российских властей о локдауне и её исполнение. По мнению специалиста, решение политиков можно назвать хорошим, однако реализация — "никудышная".

Как пояснил эксперт, россияне либо не станут следовать новым мерам, либо сделают это, но не в необходимой мере. Врач рассказал о пассажирах метрополитена без средств индивидуальной защиты от коронавируса. Люди стояли близко друг к другу, за ними никто не следил, отметил инфекционист.

Также Малышев заявил, что "нерабочая неделя" вряд ли улучшит эпидемиологическую обстановку в России, поскольку утверждённый срок слишком маленький.

"Я думаю, что через неделю режим может быть продлён ещё на неделю, потом ещё… Ведь за эти семь дней мы с вами не увидим никаких изменений. В лучшем случае, если бы это было бы недели три, а то и месяц — тогда можно было бы смотреть результаты", — объяснил специалист, слова которого приводит "Свободная пресса".

Вместе с этим Малышев указал на ещё одну проблему российского локдауна. По словам врача, многие люди после речи новости о новом режиме купили путёвки в Турцию и Египет.

Ранее 25 октября в России зафиксировали максимальную суточную заболеваемость от COVID-19 — 37 930 человек. Также седьмой день подряд регистрируют смертность более тысячи человек за 24 часа.

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