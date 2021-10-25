Попова заявила о риске опасных мутаций COVID-19 без массовой вакцинации

Отсутствие массовой вакцинации создаёт предпосылки для появления новых, более опасных вариантов коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Процесс мутации коронавируса сейчас не вызывает тревоги, но без массовой вакцинации возможно появление более опасных вариантов", — цитирует заявления главного санитарного врача страны ТАСС.

По словам Поповой, в настоящее время почти у 100% заразившихся COVID-19 выявляют штамм "дельта".

Глава Роспотребнадзора добавила, что "вразумительной" информации о том, как появился COVID-19, пока нет.

"На сегодняшний день каких-то вразумительных новых данных не появилось. Заявления были, громкие, мы все их слышали, но обоснованных каких-то или обосновывающих фактов так и нет", — заявила Попова.

Напомним, в России зарегистрировали уже 8 279 573 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 37 930 заразившихся выявили за последние сутки — это максимум с начала пандемии.

Около 7,2 млн заболевших COVID-19 в стране выздоровели, 231 669 скончались. За последние сутки в РФ зафиксировали 1069 летальных исхода коронавируса.

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