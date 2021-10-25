Из тех россиян, которые заболели коронавирусной инфекцией после вакцинации, 80% являются обладателями подделанных сертификатов о прививках от коронавируса.
По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф Гамалеи Александра Гинцбурга, граждане их покупают у недобросовестных врачей. Во-первых, это проверяется тем, что человек в итоге заболевает в тяжёлой форме. Также проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.
"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", — сказал Гинцбург.
По его словам, люди, не думая о своём здоровье, только зря тратят деньги на сертификаты. Также они подвергают смертельной угрозе окружающих.
В России участились случаи продаж поддельных сертификатов. Уголовная ответственность предусмотрена и для "поддельщиков", и для тех, кто их покупает. Продавец может отправиться в колонию на два года. Покупатель — на год. По данным МВД, только с начала этого года были возбуждены 75 уголовных дел по фактам мошенничества с медицинскими документами.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Роскомнадзор направлены письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих "услуги" по оформлению фиктивных медицинских документов, из которых 80 уже заблокированы.
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