EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СКР назвал приоритетные версии падения легкомоторного самолёта в Подмосковье
Скончался артист из американского сериала "Друзья"
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в США
В Кремле прокомментировали напряжённую ситуацию с поставками газа в Молдавию
Сын Светличной попросил денег за информацию о матери
Песков: правительство РФ должно предотвратить скачкообразный рост цен
Невакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 отправят на самоизоляцию
Ольга Бузова исполнила фронтовую песню "Катюша"
Число госпитализаций детей с COVID-19 увеличилось в России в разы

80% заболевших с вакциной купили сертификат о прививке от COVID-19

Здоровье

Из тех россиян, которые заболели коронавирусной инфекцией после вакцинации, 80% являются обладателями подделанных сертификатов о прививках от коронавируса.

80% заболевших с вакциной купили сертификат о прививке от COVID-19

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф Гамалеи Александра Гинцбурга, граждане их покупают у недобросовестных врачей. Во-первых, это проверяется тем, что человек в итоге заболевает в тяжёлой форме. Также проверить, вакцинировался человек или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", — сказал Гинцбург.

По его словам, люди, не думая о своём здоровье, только зря тратят деньги на сертификаты. Также они подвергают смертельной угрозе окружающих.

В России участились случаи продаж поддельных сертификатов. Уголовная ответственность предусмотрена и для "поддельщиков", и для тех, кто их покупает. Продавец может отправиться в колонию на два года. Покупатель — на год. По данным МВД, только с начала этого года были возбуждены 75 уголовных дел по фактам мошенничества с медицинскими документами.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в Роскомнадзор направлены письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих "услуги" по оформлению фиктивных медицинских документов, из которых 80 уже заблокированы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Спутник V — это панацея от «ковида»?
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Депутат Огуль: ревакцинирующимся тоже нужно дать выходные после прививки
Собчак обратилась к Симоньян по делу о ДТП в Сочи
80% заболевших с вакциной купили сертификат о прививке от COVID-19
Индийские педиатры предупредили о серьёзном ущербе от дистанционного обучения
СКР назвал приоритетные версии падения легкомоторного самолёта в Подмосковье
Скончался артист из американского сериала "Друзья"
Перед локдауном москвичи массово отправились на вакцинацию от COVID-19
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в США
В Кремле прокомментировали напряжённую ситуацию с поставками газа в Молдавию
Сын Светличной попросил денег за информацию о матери
Популярное
Авто
Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"

Новая модификация УАЗ-452 ("Буханка") восхитила читателей болгарского интернет-издания "Факти", которые высоко оценили надёжность и проходимость российского полноприводного автомобиля.

Болгары высоко оценили новую модификацию "Буханки"
Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против Covid не снижают уровень инфицирования
Общество
Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино
Здоровье и профилактика
Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи
Любовь Степушова Молдаване заплатят за выбор русофобского правительства Любовь Степушова Ирина Шлионская Надо ли пеленать детей? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Российское небо не проходной двор: американским бомбардировщикам здесь не место Дмитрий Соколов
Здоровье и профилактика
Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Здоровье
"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников