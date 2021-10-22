Минобрнауки предлагает перевести студентов вузов на удалёнку в нерабочие дни

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков порекомендовал руководителям российских вузов перевести студентов на дистанционным формат обучения на время нерабочих дней.

При этом он подчеркнул, что удалённые занятия необходимо организовать на высоком уровне. Глава Минобрнауки попросил преподавателей проверять полученные знания у студентов в период "дистанта", передаёт пресс-служба ведомства.

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования", — отметил Фальков.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом по всей России остаётся напряжённой. В ряде регионов наблюдается обострение заболеваемости. Министр посоветовал студентам и их родственникам пройти вакцинацию.

С 30 октября по 7 ноября президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни по всей стране.

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