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Минобрнауки предлагает перевести студентов вузов на удалёнку в нерабочие дни

Здоровье » Здоровье и профилактика

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков порекомендовал руководителям российских вузов перевести студентов на дистанционным формат обучения на время нерабочих дней.

Минобрнауки предлагает перевести студентов вузов на удалёнку в нерабочие дни

При этом он подчеркнул, что удалённые занятия необходимо организовать на высоком уровне. Глава Минобрнауки попросил преподавателей проверять полученные знания у студентов в период "дистанта", передаёт пресс-служба ведомства.

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования", — отметил Фальков.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом по всей России остаётся напряжённой. В ряде регионов наблюдается обострение заболеваемости. Министр посоветовал студентам и их родственникам пройти вакцинацию.

С 30 октября по 7 ноября президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни по всей стране.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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