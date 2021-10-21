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В Россию пришёл новый "более заразный" вариант коронавируса AY.4.2

Здоровье

В России зарегистрировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2, представляющего собой подвид опасного штамма "дельта".

В Россию пришёл новый "более заразный" вариант коронавируса AY.4.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что впервые разновидность AY.4.2 обнаружили в Великобритании. Согласно исследованию института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу, новый штамм будет распространяться на 10-15% быстрее, чем уже привычная версия "дельты", передаёт ТАСС.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, помещаемых в базу данных VGARus", — подчеркнул Хафизов.

Он добавил, что AY.4.2 может повлиять на дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, это потенциально "более заразный штамм", чем те, которые были ранее выявлены на территории РФ.

Эксперт убеждён: вакцинация способна защитить в том числе и от новой разновидности коронавирусной инфекции.

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Генетики уверены в появлении более серьезного штамма, чем "дельта"
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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