В Россию пришёл новый "более заразный" вариант коронавируса AY.4.2

В России зарегистрировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2, представляющего собой подвид опасного штамма "дельта".

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что впервые разновидность AY.4.2 обнаружили в Великобритании. Согласно исследованию института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу, новый штамм будет распространяться на 10-15% быстрее, чем уже привычная версия "дельты", передаёт ТАСС.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, помещаемых в базу данных VGARus", — подчеркнул Хафизов.

Он добавил, что AY.4.2 может повлиять на дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, это потенциально "более заразный штамм", чем те, которые были ранее выявлены на территории РФ.

Эксперт убеждён: вакцинация способна защитить в том числе и от новой разновидности коронавирусной инфекции.

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