Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса

Учёные из Кембриджа и Лондона выявили новую мутацию индийского штамма коронавируса, который ещё более опасен, чем индийский вариант COVID-19.

В статье, опубликованной в Financial Times, сообщается, что вирусологи только недавно обнаружили вариант AY.4.2, и "на него приходится уже почти 10% заражений в Великобритании".

По данным вирусологов, новая мутация на 10-15% заразнее, чем COVID-19. AY.4.2 может стать самым заразным коронавирусом за всё время пандемии.

В настоящее время самым распространённым вариантом коронавируса является "дельта" мутация SARS-CoV-2. В ближайшее время она будет главенствующей в мире, однако потом может появиться более сильный штамм коронавируса, отметили во Всемирной организации здравоохранения.

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