EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин собирает совещание, чтобы обсудить ситуацию с COVID-19
Со слов не верю: Песков отшутился, узнав о новых ограничительных мерах
В Совфеде оценили ограничительные меры Собянина из-за COVID-19 в Москве
Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски
Голикову пригласили выступить в Госдуме
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса
Иммунолог заявил, что нерабочими нужно сделать две недели
Депутат Водолацкий о травле "Мисс Украины": "Русский язык — язык общения"

Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса

Мир

Учёные из Кембриджа и Лондона выявили новую мутацию индийского штамма коронавируса, который ещё более опасен, чем индийский вариант COVID-19.

В статье, опубликованной в Financial Times, сообщается, что вирусологи только недавно обнаружили вариант AY.4.2, и "на него приходится уже почти 10% заражений в Великобритании".

По данным вирусологов, новая мутация на 10-15% заразнее, чем COVID-19. AY.4.2 может стать самым заразным коронавирусом за всё время пандемии.

В настоящее время самым распространённым вариантом коронавируса является "дельта" мутация SARS-CoV-2. В ближайшее время она будет главенствующей в мире, однако потом может появиться более сильный штамм коронавируса, отметили во Всемирной организации здравоохранения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем новая разновидность коронавируса отличается от прежнего?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса
Со слов не верю: Песков отшутился, узнав о новых ограничительных мерах
ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне
В Совфеде оценили ограничительные меры Собянина из-за COVID-19 в Москве
Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски
Голикову пригласили выступить в Госдуме
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски
Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса
Почему Эрдоган не достиг своей мечты стать новым османским халифом
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей Ирина Шлионская Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников