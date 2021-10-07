В РАН заявили, что "дельта" может поставить точку в мутациях коронавируса

Иностранный член РАН Евгений Кунин считает, что штамм коронавируса "дельта", который сегодня доминирует во всех мировых державах, можно считать своеобразным плато развития COVID-19.

По его словам, после "дельты" новых разновидностей коронавирусной инфекции, скорее всего, не появится.

Учёный подчеркнул, что этот штамм активно распространяется уже около двух месяцев, что символизирует некую устойчивость, передаёт РИА Новости.

"Надо понимать, что адаптивный ландшафт любого организма, вируса в том числе, очень сложен. В нём много разных пиков и вариантов. Тем не менее чем выше вирус поднимается в этом ландшафте, чем более он адаптирован в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше. Путей прохода к более высокой трансмиссивности и более высокой патогенности уже гораздо меньше", — отметил специалист.

Он также добавил, что в связи с массовой вакцинацией вирусу становится всё сложнее "убегать" от антител и одновременно сохранять высокую способность связываться с рецепторами. Поэтому, по мнению Евгения Кунина, шансы "дельты" дать какие-либо мутации сведены к минимуму.

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