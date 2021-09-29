Разработчик "Бетувакса": новая вакцина РФ эффективна против штамма "дельта"

Один из создателей новой российской вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2", биоинженер Андрей Кудрявцев сообщил, что медпрепарат является эффективным для борьбы со штаммом "Дельта".

По его словам, "Бетувакс" помогает организму вырабатывать антитела именно к тому фрагменту коронавирусной инфекции, который при мутации меняется меньше всего, передаёт издание "Комсомольская правда".

Он добавил, что, скорее всего, вакцину впоследствии не нужно будет специально адаптировать к новым штаммам коронавируса. Сейчас разработчики "Бетувакса" пытаются доказать свою позицию медицинскими исследованиями.

Вскоре данные о новом препарате против COVID-19 опубликуют в ведущих научных журналах, чтобы люди могли понять, как именно работает вакцина.

Ранее Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний "Бетувакса". Медицинский препарат разрабатывали специалисты компании "Институт стволовых клеток человека".

Добавим, сейчас на территории страны официальную регистрацию прошли следующие вакцины:

"Спутник V";

"ЭпиВакКорона";

"КовиВак";

"Спутник Лайт";

"ЭпиВакКорона-Н".

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