Губернатор Орловской области: свободных коек для больных COVID-19 нет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе не осталось свободных коек для больных коронавирусом.

Глава региона заявил об этом во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram. Клычков рассказал, что в условиях напряженной эпидемиологической обстановки было подготовлено 1854 койки, и все они уже заняты для лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекции. На ИВЛ в области находятся 88 человек.

Он подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы решить возникшую проблему. Губернатор объяснил, что сложность открытия новых коек состоит в том, что для каждой необходимо обеспечить кислород, медицинский персонал и соответствующие лекарства.

Ранее Pravda. Ru сообщила о том, что достигнут суточный максимум смертей от COVID-19 в России.

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