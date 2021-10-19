Фитнес-эксперт заявила о снижении количества россиян, ведущих ЗОЖ

Согласно статистике, людей, ведущих здоровый образ жизни, становится все меньше. Фитнес-эксперт Алина Ватомова в эфире "Радио 1" объяснила, с чем связана эта негативная тенденция.

По её словам, сегодня уменьшилось количество посетителей тренажёрных залов и групповых программ. Она подчеркнула, что главной мотивацией для ведения ЗОЖ по-прежнему остаётся необходимость поправить здоровье и улучшить самочувствие.

В наши дни многие люди ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нуждаются в дополнительной физической активности, однако из-за неуверенности в завтрашнем дне они не спешат с покупкой абонемента в спортзал, считает эксперт.

"Сейчас сложно спланировать на год вперёд, поэтому люди не могут покупать годовые абонементы, не могут покупать сразу широкий комплекс услуг. Они выбирают более узко направленных специалистов, какую-то определённую нишу", — пояснила Ватомова.

Эксперт убеждена: тренер должен постоянно показывать клиенту результаты работы, подбадривать его, тогда у посетителя появится желание продолжать занятия.

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