Ранний целлюлит у подростков: причины появления и последствия для организма

Очень много публикаций о целлюлите за последние годы появилось в различных изданиях. А ведь об этой проблеме ещё 7-8 лет назад в нашей стране никто и не слыхивал. В то время как в странах Европы и США целлюлит изучают и лечат примерно с 50-х годов нашего века.

Важно сделать акцент на проблеме раннего целлюлита, который появляется у девушек буквально уже в 14-15 лет. Немало комплексов возникает у юных особ с появлением целлюлита. Для того чтобы правильно осветить тему, необходимо всё-таки рассказать о главных причинах, приводящих к возникновению этой проблемы, так как 90-95% женщин всего мира не понаслышке знают, что такое целлюлит.

Целлюлит — это заболевание разбалансированного организма

Это болезнь неправильного образа жизни. Шлаки, вырабатываемые организмом, откладываются в подкожной клетчатке, то есть образуется "пассивный жир". Таким образом образуются бугры, неровности — "апельсиновая корка", что делает тело эстетически непривлекательным, а впоследствии, с возрастом, дряблым и рыхлым.

Конечно, целлюлит не возникает за один день. Ведь дисбаланс между циркуляцией лимфы и тканево-минеральным балансом развивается годами. Цель женщины — ликвидировать застойные явления, обеспечить нормальную циркуляцию жидкости и, как говорится, разгладить рельеф кожи, характерный для целлюлита. В этом ей могут посодействовать специалисты. А вот поддерживать форму и закреплять достигнутый в салоне успех каждой приходится самостоятельно.

Причины возникновения целлюлита у подростков

Среди главных причин определяются следующие:

Неправильное питание , употребление полуфабрикатов и консервантов вместо свежих продуктов. Несочетаемость продуктов. Малые и нерегулярные физические нагрузки, сидячий образ жизни. Генетический фактор, который обуславливает предрасположенность организма к возникновению этой проблемы. Гормональный фактор, имеющий значение, поскольку женские гормоны влияют на развитие жировой ткани и на задержку воды в организме, которая происходит в основном в области бедер и таза. Необходимо отметить, что гормональная активность высока в периоды полового созревания, о котором мы и говорим, в период беременности и менопаузы. В эти периоды происходит некий "расцвет" целлюлита. Стрессы также влияют на образование целлюлита и оказывают разрушительное действие на все системы женского организма. Но особо негативно влияют они на железы внутренней секреции, в частности, на надпочечники, регулирующие водный баланс в организме.

На появление целлюлита влияет образ жизни подростка

По поводу питания говорить не приходится, очевидно, что многие подростки увлекаются продукцией McDonald"s, пьют "Кока-Колу" и "Пепси", причём в неограниченных количествах. Не зря во многих странах буквально воюют с заведениями быстрого питания, ведь эта еда пагубно воздействует на неокрепший организм подростка.

Кроме того, подростки едят на ночь, и часто это несочетаемые продукты, потребляют большое количество высококалорийных продуктов — углеводов и жиров вместо, к примеру, нежирного мяса, фруктов или овощей.

Еда на ночь

К этому добавляются длительное сидение за уроками в школе и дома, время, проводимое в бездействии у компьютера и телевизора, постоянное волнение, возникающее совершенно естественным образом у девушки-подростка по поводу учебы и взаимоотношений с друзьями и родителями, раннее курение.

Всё вышеперечисленное на фоне активного полового созревания приводит к раннему целлюлиту. Выходит, что образ жизни девушки-подростка изначально неправилен. И, конечно, родители должны больше внимания уделять здоровому образу жизни дочери.

Как избавиться от подросткового целлюлита

В качестве мер профилактики целлюлита специалисты советуют применять:

водные процедуры,

гидромассаж,

шейпинг,

аэробику,

сауну и другие виды бани,

антицеллюлитные и моделирующие массажи,

приём очистительных чаёв, пищевых добавок

здоровый образ жизни в целом.

Профессиональные программы лечения целлюлита

Для девушек, у которых появились серьёзные проблемы с телом, конечно же, необходимы профессиональные программы по моделированию тела и лечению целлюлита, которые предлагают только клиники и центры красоты. Сейчас очень много фирм, занимающихся проблемами тела, и каждая обещает необыкновенные результаты. Это понятно — бизнес есть бизнес. Но непрофессиональный подход может лишь усугубить проблему.

Целлюлит часто называют "апельсиновой коркой"

Поэтому родителям юной пациентки, надо обратить внимание на наличие у салона или центра Лицензии, а также на специалистов (уровень их образования и опыт работы в лечебных учреждениях). Узнайте, как долго работает центр, в который вы привели своего ребёнка. Кроме того, у каждого заведения, естественно, есть свой подход, своя "система" по решению проблемы целлюлита. Неплохо, чтобы вас проконсультировал также и врач-диетолог, расписав программу правильного питания подростка.

Антицеллюлитные процедуры должны носить оздоровительный характер

А целлюлит у девочек-подростков устраняется довольно легко. Если родители сумеют организовать своему ребёнку правильное питание с учётом малого потребления соли, сахара, жира, пищевых консервантов, в разумных количествах потребления жидкости, обилия салатов и фруктов, а также убедить девочку быть подвижнее и выполнять определенный косметологический уход за телом, то можно сказать, что ребёнок будет и здоров, и красив.

Это важно и для психологического комфорта подростка. Ведь если девочка растет без комплексов, то её будущая жизнь обязательно состоится, как в профессиональном, так и в личном плане.

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