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Медик назвала препараты из домашней аптечки для борьбы с коронавирусом

Здоровье

Директор Службы скорой медицинской помощи Лиене Ципуле рассказала латвийцам, какие аптечные препараты могут помочь от коронавируса.

По словам Ципуле, во время пандемии желательно иметь в домашней аптечке жаропонижающие, витамин С, а также сироп от кашля.

В случае возникновения сухого кашля она порекомендовала использовать сироп от кашля, и продолжать пить его даже после того, как станет лучше и начнётся отхаркивание. При заболевании COVID-19 директор службы медпомощи посоветовала пить пить много жидкости и не спать на спине.

"Необходимы дыхательные упражнения, например, надувать воздушный шарик", — сообщила Ципуле в беседе с argumenti.ru.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лечение коронавируса может привести к токсическому поражению печени.

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Коронавирус – найден эффективный способ защиты
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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