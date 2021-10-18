Медик назвала препараты из домашней аптечки для борьбы с коронавирусом

Директор Службы скорой медицинской помощи Лиене Ципуле рассказала латвийцам, какие аптечные препараты могут помочь от коронавируса.

По словам Ципуле, во время пандемии желательно иметь в домашней аптечке жаропонижающие, витамин С, а также сироп от кашля.

В случае возникновения сухого кашля она порекомендовала использовать сироп от кашля, и продолжать пить его даже после того, как станет лучше и начнётся отхаркивание. При заболевании COVID-19 директор службы медпомощи посоветовала пить пить много жидкости и не спать на спине.

"Необходимы дыхательные упражнения, например, надувать воздушный шарик", — сообщила Ципуле в беседе с argumenti.ru.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лечение коронавируса может привести к токсическому поражению печени.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.