Директор Службы скорой медицинской помощи Лиене Ципуле рассказала латвийцам, какие аптечные препараты могут помочь от коронавируса.
По словам Ципуле, во время пандемии желательно иметь в домашней аптечке жаропонижающие, витамин С, а также сироп от кашля.
В случае возникновения сухого кашля она порекомендовала использовать сироп от кашля, и продолжать пить его даже после того, как станет лучше и начнётся отхаркивание. При заболевании COVID-19 директор службы медпомощи посоветовала пить пить много жидкости и не спать на спине.
"Необходимы дыхательные упражнения, например, надувать воздушный шарик", — сообщила Ципуле в беседе с argumenti.ru.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лечение коронавируса может привести к токсическому поражению печени.
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