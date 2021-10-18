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Американские медики выступили против обязательной вакцинации

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Сотрудники Массачусетской больницы UMass Memorial Health  в США вышли на демонстрацию в знак протеста против обязательной вакцинации.

Об этом сообщает местная пресса. У работников здравоохранения в штате приближается крайний срок вакцинирования: они должны сделать прививку от COVID-19 или получить освобождение от вакцинации до 1 ноября по медицинским показаниям, иначе будут уволены.

Более 80 демонстрантов собрались недалеко от входа в больницу. Демонстранты заявили, что они не против вакцины, но выступают за возможность выбирать, делать прививку или нет. Некоторые из присутствующих сказали, что они также защищают полицейских, государственных служащих и всех, кому поручено сделать прививку, но они не хотят этого делать.

"Мы не против вакцин, мы вообще не против прививок", — сказала участница митинга Джеки Фашджян.

"Мы просто сторонники выбора. Мы считаем, что у всех нас должна быть свобода выбора того, что поступает в наши организмы. Все дело в свободе выбора. И тот факт, что это навязывается людям посредством принуждения. шантажа и взяточничества со стороны правительства, уничтожает этот выбор", — добавила она.

UMass Memorial Health сообщила, что около 90% их сотрудников (16500 человек) уже вакцинированы.

Организаторы воскресной демонстрации заявили, что масштабная акция протеста запланирована на 31 октября.

Новое исследование показывает, что лотереи, призванные обеспечить финансовый стимул для вакцинации против COVID-19, не работают, пишет CNN.

В исследовании, опубликованном в пятницу на форуме здоровья JAMA, говорится, что исследователи изучили записи о вакцинации в 19 американских  штатах, в которых люди принимали участие в розыгрыше призов, если они сделали прививку  в период с конца апреля по начало июля.

Исследователи не обнаружили статистически значимой связи между лотереями и показателями вакцинации.

В РФ более половины регионов ввели обязательную вакцинацию для определённых категорий граждан. 

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Елена Андреева
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