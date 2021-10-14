Идею вернуть на работу врачей-пенсионеров поддержал профсоюз медработников

Предложение главы Минздрава РФ Михаила Мурашко вернуть на работу медиков-пенсионеров поддержали в российском профсоюзе работников здравоохранения. Об этом сообщил журналистам глава профсоюза Анатолий Домников.

"Сейчас, когда у нас есть уже пять вакцин и есть различные варианты, способы защиты наших коллег, то, конечно, какая-то часть из них может вернуться… Считаю, что это вполне нормальная, уместная инициатива", — цитирует главу профсоюза ТАСС.

Домников добавил, что считает необходимым искать различные варианты решения проблемы дефицита кадров. По словам главы профсоюза, среди врачей-пенсионеров есть желающие выйти на работу.

"Знаю, что точно есть желание у многих вернуться", — сказал Домников.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил медикам, вышедшим на пенсию после начала пандемии коронавируса, вернуться на работу.

Глава Минздрава рассказал, что в настоящее время система российского здравоохранения испытывает огромную дополнительную нагрузку из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.

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