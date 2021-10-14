Российским медикам, ушедшим на пенсию с началом пандемии COVID-19, предлагается вернуться на работу. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
"Часть медицинских работников старших возрастов в период начала COVID-19, так как были объявлены мероприятия по изоляции, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, ... мы предлагаем вернуться", — цитирует заявление главы Минздрава ТАСС.
Ранее Мурашко сообщил об "огромной дополнительной нагрузке" испытываемой системой российского здравоохранения в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом в стране.
"Система здравоохранения сегодня работает с дополнительной огромной нагрузкой по количеству заболевших", — цитирует заявление министра РИА Новости.
Мурашко отметил, что решить проблему отвлечения врачей на терапию пациентов с COVID-19 поможет вакцинация.
По словам главы Минздрава, большинство из тех, кто попадает с коронавирусом в российские больницы, не были привиты от COVID-19. Среди тяжёлых больных с коронавирусом в стационарах менее 0,03% вакцинированных.
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