Врач заявил об учащении тяжёлых случаев COVID-19 и летальных исходах у детей

Течение коронавирусной инфекции у детей меняется в сторону утяжеления, заявил главврач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик на проведённом главой региона Дмитрием Азаровым расширенном совещании.

"За прошлый год мы пролечили около 300 детей с коронавирусом. Среди них не было тяжелых и крайне тяжелых форм. Считалось, что эта болезнь протекает у детей легко. Только за 9 месяцев этого года в нашей больнице прошли лечение уже более 400 детей, и из них 30% — это тяжелые формы", — цитирует заявление медика региональный минздрав.

Сергей Китайчик отметил, что в области зарегистрированы случаи летального исхода коронавируса у детей.

"Мы уже имеем дело с летальными исходами коронавируса у детей. Причём, дети и до месяца, дети двух лет с небольшим и дети шести лет", - уточнил медик.

По его словам, наиболее часто COVID-19 заражаются дети в возрасте от 7 до 15 лет. Наиболее тяжело заболевание протекает у дошколят и детей в первый год их жизни.

"Откуда могут заболеть дети первого года жизни? Безусловно, от своих родственников, которые, к сожалению, — диссиденты по отношению к вакцинопрофилактике", — отметил Китайчик.

Он призвал родителей пройти вакцинацию, реже водить детей в общественные места и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

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