Крайне напряжённой назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется", — цитирует ТАСС заявление главы Минздрава во время визита в Курскую областную клиническую больницу.
По словам министра, в настоящее время в России под наблюдением медработников находятся свыше 1,038 млн больных COVID-19.
Напомним, 8 октября в России обновился максимум суточной смертности от коронавируса с начала пандемии — зарегистрировано 936 случаев летального исхода заболевания. Всего в стране от COVID-19 умерли уже 214485 человек.
В России зарегистрировали 7717356 случаев заболевания коронавирусом, 27246 из них выявили за последние сутки. Выздоровели свыше 6,8 млн заболевших.
По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фиксируемый в стране рост показателей смертности от COVID-19 обусловлен низким уровнем вакцинированности россиян.
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