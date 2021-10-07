Ревакцинацию от коронавируса можно будет проводить реже чем раз в полгода в случае повышения уровня иммунизации всего населения РФ, считает директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Как рассказал он в интервью "Известиям", у привитых от COVID-19 могут образовываться "клетки памяти", которые будут поддерживать более высокий уровень антител. Рост уровня иммунизации россиян позволит проводить ревакцинацию реже.
"Возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", — сказал Гинцбург.
Вместе с тем он подчеркнул, что не поддерживает идею ВОЗ о ненужности ревакцинации в настоящее время.
"ВОЗ говорит это не из соображения повысить степень защиты ревакцинированных, а из соображений, что вакцину, которая идет на бустирование, можно пустить в те страны, где вообще люди не вакцинировались… То есть не из научных соображений, а чисто из экономических и социальных", — пояснил руководитель Центра Гамалеи.
Напомним, российское министерство здравоохранение рекомендует ревакцинироваться от коронавируса каждые шесть месяцев.
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