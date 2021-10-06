Светотерапия и аксессуары: эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой

Клинический психолог и заведующая калужским отделением экстренной психологической помощи "Телефон доверия" Виктория Паксеваткина рассказала, как бороться с осенней хандрой. При этом эксперт отметила, это не психическое расстройство, в отличие от клинической депрессии, но и не миф.

"Осень — окончание одновременно и годового цикла, и периода летних отпусков. В это время мы начинаем подводить итоги минувшего года и планировать предстоящий, что дает значительную эмоциональную нагрузку. Так нам становится очевидным, что уходящий год принес не только успехи и свершения, но и проигрыши и разочарования, и нужно учесть его уроки и построить планы на будущее уже в новых обстоятельствах. К этому добавляется увеличение нагрузки на работе: все, что мы не доделали и упустили летом в период отпусков, необходимо немедленно доделать осенью. Так мы и получаем переутомление, настроение становится неустойчивым, состояние апатии сменяется приступами раздражительности и гнева", — объяснила психолог.

При этом Паксеваткина добавила, что эти симптомы не носят хронический характер — причина окончания хандры, как правило, связана с наступлением зимы и тем, что из-за снега на улице становятся светлее.

Эксперт рекомендует бороться с хандрой светотерапией. Например, кабинеты светотерапии с яркими лампами уже начали появляться в некоторых поликлиниках

"Также нужно поменять свой режим в соответствии с сезонными изменениями светового дня в природе. Ложитесь спать чуть раньше, чтобы было достаточно времени для полноценного сна, старайтесь отказываться от ночных посиделок около телевизора или компьютера, так как тусклое освещение, особенно в ночное время, способствует усилению выработки белка TNF, вызывающего депрессивное состояние. Утром и вечером старайтесь сделать освещение достаточно ярким, не экономьте электричество", — сказала психолог в беседе с изданием "Аргументы недели".

Также, по мнению психолога, нужно добавить в свой рацион витамины группы В и продукты "антистрессовой диеты".

"Ешьте индейку, бананы, цельнозерновой хлеб и кисломолочные продукты. Они содержат аминокислоту триптофан — предшественник гормона хорошего настроения серотонина. А еще, например, индейка богата аминокислотами, повышающими антистрессовую сопротивляемость организма. Не игнорируйте шпинат — это хороший источник фолиевой кислоты, дефицит которой обнаруживается примерно у трети страдающих депрессией, курагу — она богата магнием, помогающим нам бороться со стрессом, шоколад и какао — они тоже способствуют выработке серотонина", — добавила Паксеваткина.

Дизайнер одежды и стилист Елена Сочинская уверена, что на настроение влияет и наш гардероб.

"Во-первых, сделайте привычкой готовить два комплекта одежды на следующий день. Подумайте о том, как вы хотите себя чувствовать и ваши эмоции — это главное, что нужно учесть. Они важней трендов, дресс-кода или мнения окружающих. Утром выберите один из комплектов, подходящий вашему расположению духа и… вперед! Во-вторых, внесите в свой гардероб неожиданный аксессуар, элемент или принт. Например, полоска или клетка придаст вам уверенности в своих силах, цветы или горошек внесут романтики и мягкости, а абстракция придаст дерзость и динамику. Также самый строгий и неприметный образ может оживить яркий шарф, зонтик, сумка или перчатки. Не носили шляпу? Самое время добавить ее в свой гардероб и тогда задор на весь день вам обеспечен", — поделилась стилист.

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