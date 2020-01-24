Дети часто жалуются на усталость. Обычно это происходит по простым причинам — потому что это конец напряженного дня, или потому что они плохо спали прошлой ночью, или потому что они пытаются уйти от того, что не хотят делать. Когда дети болеют, они обычно устают и нуждаются в большем отдыхе, чтобы поправиться. Но когда ребенок постоянно жалуется, и усталость начинает мешать тому, чем он обычно наслаждается, это может быть признаком проблемы.
Очевидно, это имеет смысл, поскольку, если ребенок не выспался, он будет уставшим. Есть много причин, почему это может происходить.
Многие лекарства могут вызывать сонливость, в том числе лекарства от аллергии.
Есть некоторые инфекции, которые могут сделать детей очень уставшими, и в некоторых случаях это состояние может длиться неделями или месяцами.
Когда хронические болезни плохо контролируются, они могут вызвать усталость. Причина усталости зависит от болезни. Например, дети с плохо контролируемой астмой могут часто чувствовать одышку, которая заставляет их чувствовать себя усталыми.
Для некоторых болезней чувство усталости может быть первым признаком того, что что-то не так.
Эритроциты в крови переносят кислород к клеткам организма. Когда их недостаточно, это вызывает усталость.
Когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормона, обмен веществ в организме может замедлиться и заставить человека чувствовать себя усталым.
Это очень редко встречается у детей, но если сердце слабое, оно может вызвать усталость.
Это тоже очень редкий случай, но чувство усталости может быть одним из ранних симптомов.
Когда по какой-то причине детям тяжело, они могут чувствовать это и выражать как усталость.
Это происходит гораздо чаще, чем многие медицинские причины, перечисленные выше.
Подобно тому, как взрослые могут иметь хроническую усталость без каких-либо четких медицинских причин, такое возможно и у детей. Дети могут чувствовать себя настолько уставшими, что у них возникают проблемы с обычными занятиями, такими как учеба, занятия спортом или игры с друзьями.
Если ваш ребенок жалуется на постоянную усталость в течение более недели или двух, вам следует записаться на прием к врачу.
Чаще всего причина хронической усталости у детей не представляет собой ничего серьезного и очень легко поддается лечению.
Фото: alltheyoungdads. com.au
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