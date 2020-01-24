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Автор Елена Орлова

Ребенок быстро устает. В чем может быть причина?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Дети часто жалуются на усталость. Обычно это происходит по простым причинам — потому что это конец напряженного дня, или потому что они плохо спали прошлой ночью, или потому что они пытаются уйти от того, что не хотят делать. Когда дети болеют, они обычно устают и нуждаются в большем отдыхе, чтобы поправиться. Но когда ребенок постоянно жалуется, и усталость начинает мешать тому, чем он обычно наслаждается, это может быть признаком проблемы.

Вот несколько возможных причин хронической усталости у детей.

Проблемы со сном.

Очевидно, это имеет смысл, поскольку, если ребенок не выспался, он будет уставшим. Есть много причин, почему это может происходить.

  • Лег спать позже, чем нужно, чтобы доделать домашнюю работу или по любой другой причине. Дети должны спать не менее 8-10 часов в сутки.
  • Часто просыпаться ночью, например, из-за чуткого сна или из-за нарушения сна.
  • Апноэ во сне или паузы в дыхании, возникающие во время сна. Наиболее распространенная причина — увеличение миндалин или аденоидов, но есть и другие причины.

Побочные эффекты лекарств.

Многие лекарства могут вызывать сонливость, в том числе лекарства от аллергии.

Инфекции, такие как вирус Эпштейна-Барр.

Есть некоторые инфекции, которые могут сделать детей очень уставшими, и в некоторых случаях это состояние может длиться неделями или месяцами.

Хронические заболевания, такие как астма.

Когда хронические болезни плохо контролируются, они могут вызвать усталость. Причина усталости зависит от болезни. Например, дети с плохо контролируемой астмой могут часто чувствовать одышку, которая заставляет их чувствовать себя усталыми.

Для некоторых болезней чувство усталости может быть первым признаком того, что что-то не так.

Анемия.

Эритроциты в крови переносят кислород к клеткам организма. Когда их недостаточно, это вызывает усталость.

Гипотиреоз.

Когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормона, обмен веществ в организме может замедлиться и заставить человека чувствовать себя усталым.

Проблемы с сердцем.

Это очень редко встречается у детей, но если сердце слабое, оно может вызвать усталость.

Рак или другие серьезные заболевания.

Это тоже очень редкий случай, но чувство усталости может быть одним из ранних симптомов.

Депрессия, беспокойство или другие проблемы с психическим здоровьем.

Когда по какой-то причине детям тяжело, они могут чувствовать это и выражать как усталость.

Это происходит гораздо чаще, чем многие медицинские причины, перечисленные выше.

Подобно тому, как взрослые могут иметь хроническую усталость без каких-либо четких медицинских причин, такое возможно и у детей. Дети могут чувствовать себя настолько уставшими, что у них возникают проблемы с обычными занятиями, такими как учеба, занятия спортом или игры с друзьями.

Что делать, ребенок постоянно чувствует усталость

Если ваш ребенок жалуется на постоянную усталость в течение более недели или двух, вам следует записаться на прием к врачу.

  • Пройдите тщательное медицинское обследование, изучите вес и рост вашего ребенка и выясните, нет ли каких-либо физических отклонений.
  • Сдайте любые анализы, которые могут быть необходимы. Обследование будет зависеть от симптомов вашего ребенка и физического состояния и может включать анализы крови и мочи, рентген или МРТ.
  • Решите, будет ли полезным посещение психолога или другого специалиста по психическому здоровью.

Чаще всего причина хронической усталости у детей не представляет собой ничего серьезного и очень легко поддается лечению.

Фото: alltheyoungdads. com.au

Темы дети ребенок здоровье усталость здоровье ребенка
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