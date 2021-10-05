Массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 внедрят в Москве

В ближайшие две недели в Москве планируется начать внедрение массового ПЦР-тестирования на коронавирус, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством страны.

"Мы начали внедрять это в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах, через неделю — через две разовьём эту систему до масштабной", — цитирует заявление мэра РИА Новости.

Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице сложной. Вместе с тем мэр отметил, что она далека от пиковых значений.

"За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Мы видим аналогичную картину и на Северо-Западе, и в Центральном федеральном округе", — рассказал мэр.

По его словам, подъём заболеваемости осенью был ожидаемым. Однако ситуация требует принятия адекватных решений.

Как сообщил Сергей Собянин, в настоящее время в столице из 12,5 тыс. коек, развёрнутых для больных COVID-19, заняты уже 8 тысяч.

По словам мэра, система здравоохранения Москвы находится в полной готовности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.