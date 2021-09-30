Обязательный тест на антиген к COVID-19 будут делать москвичам

С октября в Москве горожанам с симптомами ОРВИ решено делать обязательные экспресс-тесты на антиген к COVID-19, заявила заммэра города Анастасия Ракова.

"В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. … Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», - цитирует заявление чиновницы ТАСС.

Анастасия Ракова отметила высокую чувствительность тестов, которые с 1 октября будут делать москвичам с симптомами ОРВИ. По словам заммэра, в 85% случаев результате экспресс-тестирования совпадает с ПЦР.

Напомним, 22 сентября Анастасия Ракова заявила о росте заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций заразившихся им в Москве. По словам чиновницы, заболеваемость COVID-19 в столице выросла за неделю на 24%, количество госпитализаций – на 15%.

Анастасия Ракова связала всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией с резким увеличением контактов москвичей, вернувшихся из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.