Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла за неделю на 24%

Заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций заразившихся им выросли за последнюю неделю в Москве. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

"На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%", — цитирует заявление Раковой РИА Новости.

Чиновница назвала одной из причин роста заболеваемости резкое увеличение контактов в связи с возвращением москвичей из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.

Анастасия Ракова отметила также, что подъём заболеваемости вирусными инфекциями характерен для осеннего периода.

Заммэра сообщила, что в настоящее время в Москве доминирует штамм коронавируса "дельта".

"На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует "дельта"-штамм", — рассказала Анастасия Ракова.

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