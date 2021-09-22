Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 36 регионах России

Интенсивный подъём заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в 36 российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», - цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Анна Попова заявила о необходимости обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, к увеличению числа случаев COVID-19 в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора предупреждала о прогнозируемом росте заболеваемости коронавирусом осенью. По словам Анны Поповой, всплеск вирусных инфекций, к которым относится COVID-19, наблюдается в РФ в осенний период ежегодно. Обычно он приходится на вторую декаду сентября.

Глава Роспотребнадзора отметила, что уменьшению роста заболеваемости способствует соблюдение мер профилактики вирусных инфекций, в том числе, ношение масок.

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