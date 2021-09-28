Семейная пара из штата Мичиган, полностью прошедшая вакцинацию, скончалась от коронавируса. При этом мужчина ушёл из жизни в 11:07, а его супруги не стало в 11:08. Умирая, они крепко держались за руки.
По информации Fox News, 59-летний Кэл Данхэм и его 66-летняя жена Линда заразились COVID-19 в начале сентября. Они уже имели серьёзные хронические заболевания и старались соблюдать осторожность, чтобы не подхватить инфекцию.
Лечение не помогало супругам, их состояние только ухудшилось. Тогда врач сказал дочери пациентов, что, скорее всего, их придётся отключить от искусственного жизнеобеспечения. В воскресенье, 26 сентября, аппараты ИВЛ остановили. Первым скончался Кэл, а через минуту умерла Линда.
Раньше супруги шутили, что всегда будут следовать друг за другом. По словам их родственников, в конечном счёте именно так и вышло.
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