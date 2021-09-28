Заразился в парке: в США ребёнок умер из-за паразита, поедающего мозг

Этой осенью врачи, работающие в одной из больниц штата Техас, приняли необычного пациента. У ребёнка диагностировали первичный амёбный менингоэнцефалит, передаёт Fox News.

Мальчик поступил в медучреждение 5 сентября. Врачи пытались его спасти, но лечение не помогало. Через шесть дней ребёнок скончался. Позже специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний запустили служебное расследование. В парке Дон Мисенхимер, где в начале осени гулял пациент, нашли паразита, обитающего в воде, которой поливали траву.

При этом в тот день, когда мальчик находился в парке, рабочие забыли организовать хлорирование воды. Записей о процедуре нет в санитарной книжке. Это и способствовало проникновению паразита в организм и быстрому развитию тяжёлого заболевания.

Установлено, что питьевая вода в парке осталась чистой, в ней не было амёбы.

Добавим, возбудитель первичного амёбного менингоэнцефалита — неглерия Фоулера, которая попадает в мозг и пожирает клетки.

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