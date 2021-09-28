Завершения пандемии коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Год продлится минимум", - цитирует РИА Новости ответ эксперта на вопрос о сроках пандемии.
По словам Евгения Тимакова, возвращение к допандемийному образу жизни можно будет обсуждать по итогам анализа заболеваемости весной следующего года. Как пояснил инфекционист, тогда станет ясно, как меняется COVID-19.
Ранее глава производящей противокоронавирусные вакцины компании Pfizer Альберт Бурла спрогнозировал завершение пандемии в течение года при условии ежегодной вакцинации.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила возобновить расследование происхождения COVID-19. Исследованием будет заниматься команда учёных, включающая экспертов в области лабораторной безопасности и биозащиты, генетиков и специалистов по болезням животных.
В ходе расследования планируется выяснить, не был ли COVID-19 произведён в лаборатории.
Кроме того, команда учёных намерена исследовать новые вирусные угрозы.
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