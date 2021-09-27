ВОЗ решила возобновить расследование происхождения COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения решили возобновить расследование происхождения COVID-19.

Как сообщает The Wall Street Journal, ВОЗ возобновляет расследование, поскольку время на то, чтобы определить, как началась пандемия, унёсшая жизни более 4,7 млн человек во всем мире, истекает. Образцы крови ранних жертв коронавируса могут стать непригодными для использования.

Расследовать происхождение COVID-19 будет команда из 20 учёных, в которую вошли эксперты в области лабораторной безопасности и биозащиты, а также генетики и специалисты по болезням животных.

Им предстоит выяснить, не является ли вирус продуктом некой лаборатории. Также члены команды будут заниматься исследованием новых вирусных угроз.

Ранее начатое ВОЗ исследование происхождения COVID-19, в ходе которого представители организации посещали место первой вспышки коронавируса — китайский город Ухань, зашло в тупик. Неудачу с расследованием объяснили тем, что китайские учёные предоставили недостаточно данных для ответов на значимые вопросы о происхождении вируса.

В администрации США настаивали, чтобы гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возобновил расследование происхождения COVID-19.

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