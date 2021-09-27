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Как перестать жить для того, чтобы есть, и начать есть для того, чтобы жить

Здоровье

По своему отношению к еде люди делятся на два типа:

Как перестать жить для того, чтобы есть, и начать есть для того, чтобы жить
  • одни тщательно выбирают, что положить в рот, отдавая предпочтение "правильным" и "здоровым" продуктам;
  • другие — "едят то, что видят": лишь бы побыстрее/посытнее/повкуснее.

Кто из них прав? Ответа на этот вопрос, кажущийся риторическим, нет. Да и быть не может. Ибо, как утверждают специалисты — диетологи, прав тот, кто подходит к процессу еды осознанно.

А осознанное питание вовсе не подразумевает требование употреблять только "правильную пищу", никогда не жевать на ходу или вечно подсчитывать калорий. Осознанный подход подразумевает

  • внимательность к тому, что вы покупаете, как готовите и как едите;
  • сонастроенность с телом и его потребностями: как вы себя чувствуете во время еды, умение понимать сигналы голода и сытости.

Как питаться осознанно

Используйте визуальные напоминания

Поведенческие исследования показали, что люди склонны полагаться на визуальные сигналы, такие как куриные кости или наполовину наполненные миски супа, чтобы решить, сыты они или все еще голодны.

Используйте тарелки поменьше и стаканы повыше

У вас больше шансов переесть, если вы используете большие тарелки. Простой способ облегчить себе прием пищи меньшими порциями-использовать тарелки меньшего размера. Кроме того, исследования показали, что использование высоких стаканов снижает количество жидкости, которую вы наливаете себе, на 57%.

Уменьшите разнообразие

Наличие большого разнообразия продуктов повышает вероятность переедания — просто уменьшите это разнообразие. Но только не за счет важных для организма продуктов.

То есть, КБЖУ всё же стоит придерживаться.

Держите нездоровую пищу подальше от дома

Как говорится, "с глаз долой, из сердца вон”. Не заполняйте свои полки чипсами, сладостями, подслащенными напитками и тому подобным.

Не торопитесь с едой

Задействуйте все свои чувства, когда вы готовите и едите. Посмотрите на яркий цвет овощей, насладитесь ароматом вашего мясного бульона или послушайте хруст свежеиспеченного хлеба. Не "глотайте, не жуя" и не ешьте на бегу.

Жуйте медленно, используйте меньшие порции и найдите время, чтобы по-настоящему насладиться ощущением еды.

Ешьте в соответствии со своими внутренними часами

Ешьте только тогда, когда ваше тело говорит вам, что оно голодно. Помните: настоящий голод не делает различий между продуктами. Поэтому, если вы чувствуете голод, но хотите съесть определенную пищу, скорее всего, этот "приступ" лучше перетерпеть.

Избегайте "здоровой пищи”

"Обезжиренные”, "низкокалорийные” и "без сахара” продукты обычно рекламируются как здоровая пища, несмотря на наличие добавок и искусственных подсластителей. Поверьте: на самом деле всё не так.

Максимизируйте объем пищи

Один из способов обуздать голод и избежать бездумного приема пищи — это максимизировать объем пищи без увеличения содержания калорий. Проще говоря, нужно употреблять больше низкокалорийных продуктов, богатых клетчаткой — огурец, сельдерей, листовая зелень…

Клетчатка и вода, содержащиеся в этих продуктах, сохранят вас сытыми дольше.

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Принципы осознанного питания
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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