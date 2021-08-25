Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа

Осень в России – традиционно сезон простуд, ОРВИ и гриппа. И уже сейчас – в конце августа – мы вспоминаем о мерах профилактики этих весьма неприятных и опасных болячек.

Все знают стандартные советы:

мойте руки, кашляйте и чихайте в локоть и так далее.

Что еще можно сделать, чтобы остановить простуду естественным путем?

Присмотреться к содержимому своей тарелки. В ней в это время года обязательно должны быть:

Жирная рыба: омега-3 и витамин D помогут держать вашу иммунную систему в напряжении.

Цитрусовые: высокое содержание витамина С, который быстро борется с простудой.

Йогурт: способствует развитию полезных бактерий в вашем кишечнике, для лучшего усвоения питательных веществ и может повысить вашу иммунную систему.

Картофель: Высокое содержание витамина А, который помогает поддерживать иммунную систему

Миндаль: богат витамином Е и цинком; эти маленькие электростанции поддерживают и укрепляют вашу иммунную систему, чтобы уничтожить инфекции.

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