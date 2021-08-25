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Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа

Здоровье

Осень в России – традиционно сезон простуд, ОРВИ и гриппа. И уже сейчас – в конце августа – мы вспоминаем о мерах профилактики этих весьма неприятных и опасных болячек.

Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа

Все знают стандартные советы:

  • мойте руки, кашляйте и чихайте в локоть и так далее.

Что еще можно сделать, чтобы остановить простуду естественным путем?

Присмотреться к содержимому своей тарелки. В ней в это время года обязательно должны быть:

  • Жирная рыба: омега-3 и витамин D помогут держать вашу иммунную систему в напряжении.
  • Цитрусовые: высокое содержание витамина С, который быстро борется с простудой.
  • Йогурт: способствует развитию полезных бактерий в вашем кишечнике, для лучшего усвоения питательных веществ и может повысить вашу иммунную систему.
  • Картофель: Высокое содержание витамина А, который помогает поддерживать иммунную систему
  • Миндаль: богат витамином Е и цинком; эти маленькие электростанции поддерживают и укрепляют вашу иммунную систему, чтобы уничтожить инфекции.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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