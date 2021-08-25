Топ-5 продуктов для защиты от простуды и гриппа

Осень в России – традиционно сезон простуд, ОРВИ и гриппа. И уже сейчас – в конце августа – мы вспоминаем о мерах профилактики этих весьма неприятных и опасных болячек.
Все знают стандартные советы:
Что еще можно сделать, чтобы остановить простуду естественным путем?
Присмотреться к содержимому своей тарелки. В ней в это время года обязательно должны быть:
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