Десять причин, по которым вы едите, даже когда не голодны

Благодаря огромному количеству информации, доступ к которой всегда под рукой, каждый уверен, что знает, что есть или не есть, чтобы сохранить здоровье.

Казалось бы, всё просто: ешь цельные, питательные продукты, такие как овощи, и избегайте сладостей и чипсов. Тем не менее, во всем мире миллионы людей живут с избыточным весом или ожирением.

Врачи – диетологи говорят, что проблема не в информации, а в бессмысленном питании. Поскольку мы много работаем, смотрим телевизор или зависаем в телефоне, мы, как правило, не осознаем, что и когда едим.

И именно это бездумное питание может быть причиной ожирения и других проблем со здоровьем у людей.

Причины бездумного питания

Изучение причин бездумного питания - хороший первый шаг к тому, чтобы навсегда изменить вредные привычки в еде. Проверьте наиболее распространенные причины, по которым люди едят бездумно, и, если обнаружите их у себя – избавьтесь.

1. Вы слишком заняты, чтобы есть

Работа может привести к тому, что вы съедите либо слишком мало, либо слишком много. Люди с напряженным графиком, как правило, отказываются от правильного питания, потому что другие вещи имеют приоритет.

2.У вас нет расписания приема пищи

Прием пищи в нерегулярное время каждый день или пропуск приема пищи полностью настраивает вас на бессмысленные перекусы в течение дня, что может привести к ожирению, запорам и другим проблемам со здоровьем.

3.Вам лень готовить

Некоторые люди предпочитают частые перекусы обычным приемам пищи, потому что их пугает сама мысль о том, что надо встать к плите.

4. Вы сокращаете или ограничиваете потребление пищи

Следование модным диетам, которые требуют, чтобы вы потребляли определенное количество калорий или разрешали только очень небольшое количество продуктов, может привести к чувству лишения или заставить вас голодать. В любом случае, вы настраиваете себя на эпизод бессмысленного поедания.

5. У вас нет недостатка в закусках

Легко есть в течение всего дня, когда ваш холодильник или шкафчики на кухне полны чипсов, сладостей и другого хлама.

6. Вы едите продукты, которые не являются сытными

Обработанным продуктам не хватает необходимых питательных веществ, таких как клетчатка и белок, которые поддерживают вас сытым. Вам нужно будет съесть много этих продуктов, чтобы чувствовать себя даже наполовину сытым.

7. У вас есть много еды на выбор

Исследования показывают, что люди могут съесть на 23% больше, когда у них есть более широкий выбор продуктов питания.

8. Вы часто чувствуете голод

Стресс и усталость могут испортить ваши сигналы голода и сытости, а это значит, что вы можете чувствовать голод, даже когда на самом деле не голодны. Это настраивает вас на обжорство.

9. Вы обедаете с другими людьми

Исследования показывают, что люди съедали на 48% больше пищи, когда обедали с другими, по сравнению с теми, кто ел в одиночку. Это происходит потому, что есть с другими более приятно, чем есть в одиночку.

10. Вы испытываете стресс

Некоторые люди тянутся за едой, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями. Однако есть, чтобы избавиться от негативных чувств, - опасная привычка, потому что она может привести к расстройству пищевого поведения.

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