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Автор Ирина Гусакова

Спасение от старости: топ главных продуктов для долголетия

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Мало кто не хотел бы пожить подольше, оставаясь при этом относительно здоровым. Если вы всё ещё не нашли свой рецепт долголетия, то обратите хотя бы внимание на те продукты, которые входят в ваш рацион. Мы же вам посоветуем 12 продуктов и напитков для улучшения общего состояния здоровья и долголетия.

Салат

Продукты и напитки для долголетия

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста, богаты клетчаткой, антиоксидантами и витаминами A, C и K, которые помогут дольше оставаться здоровыми. Эти овощи богаты антиоксидантами, например, сульфорафаном, который, как известно, обладает противораковым эффектом. Сульфорафан также может снизить риск сердечных заболеваний, защищая кровеносные сосуды от воспалительных процессов. Учтите, что при длительной термической обработке питательные вещества разрушаются.

Зелёные листовые овощи

Зелёные листовые овощи, такие как капуста, салат и шпинат, обычно не имеют много калорий, это идеальные продукты для желающих похудеть. Помимо снижения веса, потребление зелёных листовых овощей уменьшает риск развития

  • сердечно-сосудистых заболеваний,
  • диабета
  • и некоторых видов рака.

Зелёные листовые овощи также богаты антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин, защищающими клетки от повреждений. Эти антиоксиданты также помогают бороться со старением.

Ягоды

В клубнике, чернике и малине много антиоксидантов, особенно антоцианов. Эти соединения отвечают за синий, красный и фиолетовый пигменты в ягодах. Они также помогают уменьшить воспаление, которое способствует старению. Наслаждайтесь свежими ягодами как в чистом виде, так и в смузи.

Ягоды

Помидоры

Помидоры богаты ликопином, бета-каротином и витаминами C и E, которые помогают уменьшить воспаление и защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Ликопин лучше усваивается после термической обработки, поэтому томаты лучше готовить, а не есть в сыром виде. Также ликопин и бета-каротин лучше всего усваиваются в сочетании с жирами, поэтому можно в салат с помидорами добавить измельчённые орехи.

Кофе и зелёный чай

Оказывается, кофе полезен не только для заряда бодрости. Этот напиток может спасти вам жизнь. Согласно исследованиям, проведённым в 2017 году, кофеин помогает уменьшить хроническое воспаление, которое способствует развитию

  • слабоумия,
  • артрита,
  • онкологии

и многих других возрастных заболеваний.

Зелёный чай, в котором тоже сдержится кофеин, также может помочь снизить риск ожирения, которое явно не приведёт к долголетию.

Ферментированные продукты

Йогурт, квашеная капуста, кефир и другие ферментированные продукты содержат полезные живые микроорганизмы, так называемые пробиотики. Они

  • улучшают иммунитет,
  • нормализуют микрофлору кишечника,
  • а также способствуют долголетию.

Жирная рыба

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся, например, в лососе, тунце или скумбрии, помогают уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижая давление и уменьшая воспаления. Для нужного эффекта необходимо есть рыбу два-три раза в неделю.

Фасоль

Фасоль богата растворимой клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара в кишечнике. Таким образом фасоль помогает контролировать уровень сахара в крови. Фасоль также подавляет аппетит, что немаловажно для желающих похудеть. Кроме того, бобы содержат большое количество калия, важного минерала, регулирующего работу мышц и водный баланс. Дефицит этого минерала может привести

  • к сонливости,
  • нервным расстройствам,
  • появлению судорог.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые необходимы в рационе долгожителей. Подойдут:

  • коричневый рис;
  • овсяные хлопья;
  • гречка;
  • булгур;
  • пшено.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Диета для долголетия: Снижение калорий продляет жизнь
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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