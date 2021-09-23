Шесть полезных свойств розовой соли

В последние годы на прилавках российских магазинов появилась соль розового цвета. Производители позиционируют ее как более полезную замену соли поваренной.
И это не маркетинговый ход – цвет соли определен микроэлементами:
кальцием, калием, магнием, бикарбонатом, сульфатом и многими другими.
Лучший способ использовать эту соль для детоксикации-пить соляной раствор:
Исследования показывают, что ежедневная доза гималайской соли может помочь обеспечить правильный ток жидкостей по всему организму, поддерживает хороший баланс минералов и гормонов, которые могут помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови.
Гималайская соль стимулирует слюнные железы выделять амилазу - фермент, расщепляющий углеводы, стимулирует высвобождение в желудке фермента, который помогает переваривать белок.
Соляная терапия — это естественное средство, используемое для лечения симптомов респираторных заболеваний. Антибактериальные и антимикробные свойства гималайской соли играют важную роль в этом, поскольку могут помочь очистить ваши легкие и носовые пазухи от вредных микробов, вызывающих инфекцию.
Погружение в ванну с гималайской солью позволяет коже впитывать микроэлементы, многие из которых оказывают положительное воздействие на кожу:
Гималайскую соль можно использовать соль в качестве скраба.
Преимущества гималайских соляных ламп выходят далеко за рамки красивой эстетики. Они выполняют функцию очистителей воздуха:
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