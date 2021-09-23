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Шесть полезных свойств розовой соли

Здоровье

В последние годы на прилавках российских магазинов появилась соль розового цвета. Производители позиционируют ее как более полезную замену соли поваренной.

Шесть полезных свойств розовой соли

И это не маркетинговый ход – цвет соли определен микроэлементами:

кальцием, калием, магнием, бикарбонатом, сульфатом и многими другими.

Что именно может сделать гималайская соль для вашего здоровья?

Выводит токсины

Лучший способ использовать эту соль для детоксикации-пить соляной раствор:

  • Насыпьте четверть литровой банки гималайской соли.
  •  Оставшийся объем заполните водой.
  • Оставьте на ночь.
  • Утром размешайте одну чайную ложку этого «настоя» в стакане простой воды и выпейте.

Помогает регулировать уровень сахара в крови

Исследования показывают, что ежедневная доза гималайской соли может помочь обеспечить правильный ток жидкостей по всему организму, поддерживает хороший баланс минералов и гормонов, которые могут помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови.

 Улучшает пищеварение

Гималайская соль стимулирует слюнные железы выделять амилазу - фермент, расщепляющий углеводы, стимулирует высвобождение в желудке фермента, который помогает переваривать белок.

Снимает симптомы респираторных заболеваний

Соляная терапия — это естественное средство, используемое для лечения симптомов респираторных заболеваний. Антибактериальные и антимикробные свойства гималайской соли играют важную роль в этом, поскольку могут помочь очистить ваши легкие и носовые пазухи от вредных микробов, вызывающих инфекцию.

Сохраняет кожу мягкой и здоровой

Погружение в ванну с гималайской солью позволяет коже впитывать микроэлементы, многие из которых оказывают положительное воздействие на кожу:

  • хром помогает лечить и предотвращать акне,
  • цинк предотвращает образование рубцов,
  • сера сохраняет кожу гладкой.

Гималайскую соль можно использовать соль в качестве скраба.

Помогает очистить воздух.

Преимущества гималайских соляных ламп выходят далеко за рамки красивой эстетики. Они выполняют функцию очистителей воздуха:

  • притягивают и задерживают молекулы воды в воздухе, а также любые загрязняющие вещества, присутствующие в них.

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Жить здорово! Гималайская розовая соль
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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