Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какая пищевая соль является более полезной.
"Самой популярной является поваренная соль, которая не является полезной для организма", — отметила врач.
Более полезной является морская соль, содержащая элементы, которые находятся в морской воде и полезны для здоровья. В поваренную соль добавляют антислеживающие вещества, чтобы она была более рассыпчатой. Из-за этих веществ она становится вредным для организма продукта.
Специалисты рекомендует приобретать натуральную морскую соль.
Также полезной для здоровья приправой является розовая гималайская соль. В ней содержится 84 полезных для здоровья микроэлемента.
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