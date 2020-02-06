Диетолог рассказала, как правильно выбрать пищевую соль

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какая пищевая соль является более полезной.

"Самой популярной является поваренная соль, которая не является полезной для организма", — отметила врач.

Более полезной является морская соль, содержащая элементы, которые находятся в морской воде и полезны для здоровья. В поваренную соль добавляют антислеживающие вещества, чтобы она была более рассыпчатой. Из-за этих веществ она становится вредным для организма продукта.

Специалисты рекомендует приобретать натуральную морскую соль.

Также полезной для здоровья приправой является розовая гималайская соль. В ней содержится 84 полезных для здоровья микроэлемента.