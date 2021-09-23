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Может ли из-за жвачки возникнуть хирургическая патология, рассказала диетолог

Здоровье

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова ответила на вопросы о последствиях глотания жвачки у детей и взрослых.

Может ли из-за жвачки возникнуть хирургическая патология, рассказала диетолог

Врач-диетолог объяснила, что если взрослый человек съест маленькую жвачку, ничего страшного не случится. Однако у несовершеннолетних просвет кишечника тоньше, поэтому у них из-за проглоченного продукта возможно развитие кишечной непроходимости. Если речь идёт о больших объемах жевательной резинки, любой человек может пострадать.

"Однако я не встречала информации или наблюдений о таких случаях", — добавила специалист в беседе с журналистами Москвы 24.

Глотать жвачку точно не стоит людям с дивертикулитом, кишечным заболеванием, в ходе которого выпячивается стенка. Появляются "карманы", которые могут забиться жвачкой, из-за чего возникнет воспаление. Если человек пожилой или он мучается от запоров, как сказала эксперт, лучше воздержаться от употребления жвачки внутрь.

Ранее журналисты Pravda.Ru писали о способах избавиться от жевательной резинки на одежде и других поверхностях. Существуют такие методы, как:

  • морозильник;
  • охлаждающий спрей;
  • жир.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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