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Автор Петр Дерябин

Жевательная резинка - чем полезна и чем вредна

Здоровье » Стоматология » Профилактика

Многие наслышаны о вреде жевательной резинки. Мы стараемся покупать ее реже, так как считается, что она: портит желудок, мешает мыслительным процессам. Однако эти утверждения не совсем верны. Оказывается, жвачка может приносить не только вред, но и пользу.

На самом деле, жевательная резинка не портит желудок, а помогает ему. Она способствует слюноотделению, которое увеличивает нашу пищеварительную активность, что позволяет быстрее и легче переваривать все съеденное.

Полезна или вредна жевательная резинка?

Только важно не переборщить со временем, иначе, переработав всю пищу, желудок начнет переваривать сам себя.

Еще один плюс жвачки — укрепление нижнечелюстного сустава и десен. Из-за того, что большая часть пищи не требует активного пережевывания, наш нижнечелюстной сустав оказывается недостаточно натренированным и разработанным.

Чтобы держать полость рта в рабочем тонусе, стоматологи советуют применять жвачку каждый раз после еды: начиная от 3-5 минут активного жевания и постепенно увеличивая интервал.

Конечно же, этот совет применим только в том случае, если нет воспалений или повреждений сустава нижней челюсти.

Чем полезна жвачка?. жевательная резинка
Жвачка может приносить не только вред, но и пользу

Не стоит забывать и том, что жвачка освежает дыхание. Возможно, время действия будет не таким долгим, как обещает реклама, но все же это лучше запаха только что съеденного салата. Как говорится все в той же рекламе: "Свежее дыхание облегчает понимание".

Резинка способствует и концентрации внимания. Во время Корейской войны американские войска специально снабжались вкусной жвачкой, чтобы солдат мог максимально сосредоточенно выполнять свою задачу.

По мнению британских ученых, употребление жевательной резинки может влиять на развитие мышления и памяти.

Наши же учителя считают, что жвачка лишь отвлекает внимание школьников и мешает сконцентрироваться на предмете.

Жевательная резинка для детей

Отсюда возникает вопрос, нужно ли вообще покупать ребенку жевательную резинку? С одной стороны: укрепление челюстного сустава, улучшение пищеварения, с другой — это можно сделать другими способами.

Еще не успевшее нарушиться пищеварение растущего организма не требует дополнительной стимуляции слюноотделения, а укрепление сустава намного полезнее проводить путем поедания морковки или яблок.

Скорее, детям жвачка может серьезно навредить: случайно проглоченная во время игры резинка, застрявшая в горле, пищеводе или кишке, принесет очень много неприятностей.

Если Ваше чадо не представляет свою жизнь без бубль-гума, то достойной альтернативной может стать жевательная конфета, которая постепенно тает во рту.

Мифы о жевательной резинке

Справедливости ради, развеем некоторые мифы о жвачке. Итак: курение, употребление кофе и чая, чрезмерное употребление сладостей, недостаточное очищение зубной поверхности — все это приводит к пожелтению. В рекламе ведущие стоматологи рекомендуют использовать отбеливающую жевательную резинку.

На самом же деле, она не способна удалять зубной налет, потому что он слишком цепок для нее.

В некоторой степени, исключением может послужить жвачка с твердыми гранулами, которые слегка "пошкрябают" поверхность зуба. Однако никакая резинка не сможет заменить полноценную чистку зубной пастой.

Чем полезна жвачка?. жвачка
Никакая жвачка не сможет заменить полноценную чистку зубной пастой

Все в той же рекламе нам неустанно повторяют о том, что жвачка помогает защитить зубы от кариеса, причина которого — остатки пищи, разрушающие зубную эмаль. Однако и тут жевательная резинка нас не спасет, потому что не может попадать в труднодоступные области рта.

Если у Вас уже имеется кариес и резинка случайно застрянет в зубах, то это только ускорит разрушение.

Если Вы будете правильно жевать вкусную резинку, то вреда она Вам не принесет.

Ее нужно использовать не больше двух-трех раз в день после приема пищи, а продолжительность "жевательного сеанса" не должна превышать 7 минут. Употребление жвачки уместно не во всех ситуациях.

Об этом важно помнить, иначе вы можете оказаться некультурным человеком.

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Темы зубы кариес жвачка здоровье полость рта профилактика стоматология польза и вред состояние зубов жевательная резинка
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