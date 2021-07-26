Как эффективно удалить прилипшую жвачку с любой поверхности: три способа

Жевательная резинка во рту приятно освежает. Но, оказавшись в других местах, она только доставляет неприятности. Как избавиться от прилипчивого "компаньона"?

Жвачка, выброшенная мимо урны, способна доставить немало хлопот, оказавшись на подошве обуви, штанине одежды или даже в волосах. Но не спешите выкидывать вещи или хвататься за ножницы. От настырной прилипалы можно отделаться. Главное правило — ни в коем случае не нагревать жевательную резинку!

Морозильник

Положите вещь с прилипшей жвачкой в пакет, а пакет поместите в морозильник на 2-3 часа. Затем положите вещь на ровную поверхность и соскоблите жвачку тупым ножом. Остатки можно удалить небольшим количеством спирта.

Спрей

В спортивных магазинах продаются охлаждающие спреи. Такой спрей подойдёт, если предмет с прилипшей жвачкой не помещается в морозильник. Принцип действия — тот же самый: заморозить и отскоблить. Если спрея не нашлось, можно попробовать воспользоваться кубиками льда.

Жир

Пожалуй, худшее место, где может прилипнуть жвачка — это волосы. Метод замораживания здесь не поможет. Но всё же можно обойтись и без ножниц. Нужно смазать прядь жиром, подойдёт подсолнечное масло или даже жирный крем для рук. Затем аккуратно вытащить "прилипалу". Кстати, этот метод работает и с шерстью домашних питомцев, пишет портал tippsundtricks.

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