Японцы начали лечить гипертонию помидорами

Японские учёные представили миру томаты, которые способны снизить артериальное давление и нормализовать сердцебиение. Своё действие помидоры оказывают за счёт гамма-аминомасляной кислоты. В обычных овощах её в пять раз меньше, чем в новом сорте.

При этом, учёные уточняют, что помидоры вовсе не генно-модифицированные, а "отредактированные". Никаких новых составляющих в овощах не прибавилось. Специалисты просто усилили уже имеющийся геном.

Так как помидоры не относятся к категории ГМО, их можно купить в магазинах, передаёт The Japan News.

Килограмм томатов от гипертонии обойдётся в среднем 22 доллара или около 1600 рублей.

Ранее Pravda.Ru писала об опасности гипертонии, почему её смело можно назвать "катастрофой" 21-века и как не стать жертвой коварного заболевания.

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