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Эксперты KDL: гипертония ежегодно уносит миллионы жизней

Считается, что если у человека при двух измерениях, проведенных в разные дни, систолическое давление больше или равно 140 мм рт. ст, а диастолическое больше или равно 90 мм рт. ст., то у него гипертония.

Эксперты KDL: гипертония ежегодно уносит миллионы жизней

"Более миллиарда жителей планеты являются гипертониками, однако большинство из них и не подозревает о том, что с их здоровьем что-то не так.

С возрастом количество пациентов с гипертонией увеличивается: среди пациентов от 20 до 40 лет гипертонией страдает каждый десятый, а в возрастной группе от 50 до 60 лет — уже практически каждый второй.

Многие недооценивают опасность гипертонии и не подозревают, что при отсутствии лечения это состояние может привести к непоправимым последствиям — ежегодно это заболевание уносит до 9 миллионов жизней. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения сейчас необходимое лечение получает лишь каждый пятый пациент", — сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.

Медики утверждают, что можно предотвратить опасные для жизни последствия гипертонии. Также можно успешно справиться с факторами риска, которые повышают риск развития данного заболевания.

"Пересмотрите свой рацион и образ жизни, — советует Ольга Малиновская. — Полезно будет больше двигаться, увеличить количество овощей и фруктов в рационе, отказаться от курения и алкоголя. Очень важно сократить потребление соли — суточная доза не должна превышать 5 г. Впрочем, таких мер может оказаться недостаточно. При уже диагностированной гипертонии врач может назначить медикаментозную терапию, способствующую снижению давления. Пренебрегать приемом препаратов не следует".

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