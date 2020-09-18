Считается, что если у человека при двух измерениях, проведенных в разные дни, систолическое давление больше или равно 140 мм рт. ст, а диастолическое больше или равно 90 мм рт. ст., то у него гипертония.

"Более миллиарда жителей планеты являются гипертониками, однако большинство из них и не подозревает о том, что с их здоровьем что-то не так.

С возрастом количество пациентов с гипертонией увеличивается: среди пациентов от 20 до 40 лет гипертонией страдает каждый десятый, а в возрастной группе от 50 до 60 лет — уже практически каждый второй.

Многие недооценивают опасность гипертонии и не подозревают, что при отсутствии лечения это состояние может привести к непоправимым последствиям — ежегодно это заболевание уносит до 9 миллионов жизней. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения сейчас необходимое лечение получает лишь каждый пятый пациент", — сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.