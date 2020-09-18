Считается, что если у человека при двух измерениях, проведенных в разные дни, систолическое давление больше или равно 140 мм рт. ст, а диастолическое больше или равно 90 мм рт. ст., то у него гипертония.
"Более миллиарда жителей планеты являются гипертониками, однако большинство из них и не подозревает о том, что с их здоровьем что-то не так.
С возрастом количество пациентов с гипертонией увеличивается: среди пациентов от 20 до 40 лет гипертонией страдает каждый десятый, а в возрастной группе от 50 до 60 лет — уже практически каждый второй.
Многие недооценивают опасность гипертонии и не подозревают, что при отсутствии лечения это состояние может привести к непоправимым последствиям — ежегодно это заболевание уносит до 9 миллионов жизней. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения сейчас необходимое лечение получает лишь каждый пятый пациент", — сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.
Медики утверждают, что можно предотвратить опасные для жизни последствия гипертонии. Также можно успешно справиться с факторами риска, которые повышают риск развития данного заболевания.
"Пересмотрите свой рацион и образ жизни, — советует Ольга Малиновская. — Полезно будет больше двигаться, увеличить количество овощей и фруктов в рационе, отказаться от курения и алкоголя. Очень важно сократить потребление соли — суточная доза не должна превышать 5 г. Впрочем, таких мер может оказаться недостаточно. При уже диагностированной гипертонии врач может назначить медикаментозную терапию, способствующую снижению давления. Пренебрегать приемом препаратов не следует".
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".