Вертебролог: остеопороз провоцируют гиподинамия, алкоголь и курение

Какие факторы вызывают развитие остеопороза, чем он опасен и какие простые средства помогут избавиться от хрупкости костей, рассказал ведущей Pravda.Ru Маргарите Кичеровой мануальный терапевт, вертебролог Сергей Николаевич Десенко.

Возрастная болезнь

— Сергей Николаевич, кто такой врач-вертебролог?

— Врач, который занимается лечением заболеваний позвоночника и неврологическими проявлениями при остеохондрозе позвоночника.

— А остеохондроз можно перепутать с остеопорозом по начальным симптомам?

— Остеопороз — это системное заболевание скелета, которое характеризуется снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костей. А остеохондроз — это объёмный диагноз, который в себя включает много различных проявлений:

болевые синдромы,

мышечно-тонические синдромы,

нарушение чувствительности,

нарушение двигательной функции.

Зачастую при остеопорозе возникают такие же симптомы, как при остеохондрозе: боли в позвоночнике, снижение высоты тел позвонков, нарушения неврологического плана.

— Какие факторы развития заболевания? Какие меры профилактики можно применить?

— Развитие остеопороза зачастую связано с возрастом, особенно у женщин, так называемый постменопаузальный остеопороз. Дело в том, что в этот период у женщины снижается уровень гормонов эстрогенов. Соответственно, перестает нормально всасываться кальций из кишечника, уровень кальция падает в крови, и организму ничего не остаётся, как забирать кальций из костей.

Другой фактор, который влияет на развитие остеопороза, — малоподвижный образ жизни, гиподинамия, что характерно для современного жителя, особенно в мегаполисах.

Ещё один фактор — заболевания желудочно-кишечного тракта, ревматоидные и эндокринные заболевания.

Очень большое влияние оказывают вредные привычки на развитие остеопороза, особенно у мужчин: злоупотребление алкоголем и курение в большом количестве.

Есть ещё сенильный остеопороз. Так как растёт продолжительность жизни населения, соответственно, у людей очень пожилого возраста много различных заболеваний, это связано с желудочно-кишечным трактом: снижение кислотности желудочного сока, другие заболевания, которые связаны с эндокринной функцией.

— К какому врачу можно обратиться, чтобы определить, есть ли у тебя остеопороз?

— Сейчас относятся к этому не очень правильно, потому что за лечение остеопороза у нас раньше отвечали эндокринологи или эндокринологи-диетологи. Сейчас, к сожалению, это свалили на врачей-терапевтов. Патологию эту они плохо знают и ни профилактику, ни лечение пациентам не проводят.

Существует два основных метода диагностики. Это денситометрия, она бывает ультразвуковая и рентгеновская. И есть исследование биохимических маркеров костного метаболизма — это биохимические анализы, по которым можно судить о том, как происходят обменные процессы кальция, фосфора в организме.

— Кальция не хватает в организме?

— Да, нарушается поступление кальция в организм, повышается резорбция, выведение из организма. Зачастую причиной бывает недостаток витамина D, которого мало поступает с пищей. Или, так как мы живем не на солнечном Юге, нам не хватает солнца, потому что витамин D в коже вырабатывается под лучами солнца.

— У нас далеко не солнечная страна, как нам поддерживать уровень витамина D?

— Единственный способ для поддержки уровня витамина D — это употреблять продукты, которые содержат витамин D, принимать препараты витамина D. Тот же "Аквадетрим" можно по две капельки каждое утро принимать.

Здоровье на столе

— Какие продукты нужно есть каждый день, чтобы было питание, насыщенное кальцием и витамином D?

— Это молочные продукты: творог, молоко, сметана, твёрдые сорта сыров, йогурты. В консервах лосося и других содержатся кости, уже мягкие, тоже можно их принимать, там большое содержание кальция. Кроме того:

семена тыквы,

орехи,

сухофрукты,

фасоль,

бобы,

зелёные овощи,

травы,

злаки зерновые.

Есть хлопья, которые содержат до ста процентов кальция, тем более, если с молоком утром съесть.

Есть народное лечение недостатка кальция — это яичная скорлупа. Её очень мелко размалывают (допустим, в кофемолке), добавляют туда лимонный сок, размешивают и по одной чайной ложке в день принимают. Вот прекрасная профилактика остеопороза, почти лечение.

— Моя знакомая при беременности принимала размолотую яичную скорлупу. У неё была прекрасная кожа, бархатистая.

— Дело в том, что кальций участвует не только в костной ткани, но и при мышечных, сердечных сокращениях соли кальция играют важную роль. А тем более у беременных женщин очень большая потребность в кальции, потому что ребёнок развивается в утробе матери. Получается, чуть ли не в два раза нужно больше принимать кальция, потому что зачастую после родов у женщины начинают крошиться, выпадать зубы. Это один из признаков недостатка кальция.

— Вы говорили также про сушёную рыбу. В ней, оказывается, содержится много кальция.

— Если посмотреть содержание кальция в различных продуктах, то вобла, которую мужчины любят есть с пивом, содержит наибольшее количество кальция.

Самое большое содержание кальция в продуктах питания — в сушёной рыбе.