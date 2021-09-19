В четырёх странах мира началось массовое заражение детей малоизученным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом сообщает BBC News.
По словам учёных, вирус RSV вызывает серьёзные заболевания дыхательных путей. Случаи заражения выявили врачи из США, Великобритании, Японии и Швейцарии.
Так, глава отделения детских инфекционных болезней одной из больниц Нью-Йорка Рабио Ага подчеркнул, что RSV стал впервые подтверждаться у несовершеннолетних в апреле 2021 года. По его словам, весной детские палаты в медицинских учреждениях были переполнены, многие пациенты нуждались в интенсивной терапии.
Добавим, многие дети переносят вирус RSV в лёгкой или средней формах. Он проявляется в виде простуды, насморка и кашля. Однако в некоторых случаях заболевание осложняется бронхиолитом и воспалением лёгких.
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