BBC: В четырёх странах дети массово заразились малоизвестным вирусом RSV

В четырёх странах мира началось массовое заражение детей малоизученным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом сообщает BBC News.

По словам учёных, вирус RSV вызывает серьёзные заболевания дыхательных путей. Случаи заражения выявили врачи из США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Так, глава отделения детских инфекционных болезней одной из больниц Нью-Йорка Рабио Ага подчеркнул, что RSV стал впервые подтверждаться у несовершеннолетних в апреле 2021 года. По его словам, весной детские палаты в медицинских учреждениях были переполнены, многие пациенты нуждались в интенсивной терапии.

Учёные из ведущих образовательных центров мира считают, что широкое распространение RSV произошло из-за пандемии коронавируса, ведь дети не успели выработать нужный иммунитет. Рост заболеваемости вирусом RSV зарегистрировали сразу же после ослабления санитарных норм при COVID-19.

Добавим, многие дети переносят вирус RSV в лёгкой или средней формах. Он проявляется в виде простуды, насморка и кашля. Однако в некоторых случаях заболевание осложняется бронхиолитом и воспалением лёгких.

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