Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию

По словам основателя и гендиректора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, штамм коронавируса "мю" уже проник на территорию России. Он считает, что эту разновидность COVID-19 стоит искать в тех населённых пунктах, где "дельта" не получил широкого распространения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в нескольких странах Азии и Европы вводят карантин из-за выявления штаммов "мю".

"Это значит, что экспансия идёт по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю", — приводит ТАСС комментарий Исаева.

По мнению эксперта, сейчас невозможно оценить, какая доля штамма "мю" в России, ведь информация по сиквенсам закрыта. Однако учёные продолжают следить за развитием заболеваемости и возникновением дополнительных симптомов COVID-19.

Добавим, разновидность коронавируса "мю" появилась совсем недавно. Она ещё не входит в список штаммов, за которыми наблюдают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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