В России в школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус

Председатель движения "Матери России" Валентина Петренко предложила в российских школах ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус. По ее словам, экспресс-проверка детей является приемлемой процедурой.

Петренко заявила, что при таком подходе от заражений уберегутся взрослые. Она также рассказала о стоимости экспресс-тестов и ее организации.

"Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать", — рассказала Петренко "Вечерней Москве".

По мнению Петренко, взрослым нужно регулярно сдавать тесты на коронавирус. Это позволит в осенний период отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа.

Ранее сообщалось, что в Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов жителей. В столичных домах престарелых повторно вакцинировались 98% проживающих.

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