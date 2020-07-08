Почему тест на коронавирус методом ПЦР дает разные результаты

В одной семье тест ПЦР на наличие коронавируса может давать разные результаты. Почему? Когда надо сдавать тест, а когда не надо?

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Напомним, что в основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) лежит многократное удвоение определенного участка ДНК исследуемого объекта при помощи ферментов в искусственных условиях (in vitro).

Три причины, почему тест ПЦР может "врать"

О причинах ненадежности тестов методом ПЦР рассказал Тengrinews. kz генеральный директор Национального центра биотехнологии Казахстана Ерлан Раманкулов.

По его словам, в первые дни после заражения коронавирус невидим для ПЦР-диагностики. Затем он "колонизирует" слизистые рта, носа и глотки — именно тогда больные теряют обоняние и вкус. В этот период его легко обнаружить. На третьем этапе вирус спускается в легкие, поэтому наличие его частиц в носоглотке зависит от разных факторов: "много ли кашляет больной, поел или попил ли он перед забором материала на анализ и так далее".

Пробу обычно берут из ротовой полости и дублируют мазком из носоглотки, если ограничились только последним, это снижает вероятность качественного забора биоматериала, отметил эксперт.

Третья причина — это неправильная обработка материала в лаборатории.

"Обычно ПЦР-анализ на коронавирус проводят в два этапа. Сначала одна команда лаборантов выделяет из собранных проб РНК, то есть генетический материал вируса. Затем вторая команда проводит полимеразную цепную реакцию, которая, собственно, и детектирует выделенную РНК. Оба этапа требуют от лаборантов высокой квалификации и знания всех тонкостей этих методик", — отметил специалист.

Не доверять коммерческим лабораториям

"Реконструкция такой сложности зачастую невозможна в старых зданиях. А если и возможна, то дорога по средствам и длительна по времени", — отметил Раманкулов.

Поэтому доверять коммерческим лабораториям он не советует.

Не сдавать тест из интереса

Также специалист не советует сдавать тест просто из интереса.

"Я бы посоветовал людям, которые чувствуют у себя легкую форму коронавируса, не сдавать тест. Ведь человек без хронических заболеваний перенесет все легко, а в больницу его с легкой формой все равно не госпитализируют", — отметил он.

Эксперт пояснил, чем отличается тест на ПЦР от "экспресс-теста". Если первый показывает, есть в организме вирус или нет прямо сейчас, то второй указывает на наличие антител. Если они есть, значит, организм уже справился с болезнью.

"Экспресс-тесты" тоже ненадежны

"К сожалению, большинство экспресс-тестов, которые наводнили рынок, плохие по качеству. Хороших экспресс-тестов очень мало. И естественно, бизнес покупает самый дешевый вариант. Нужно быть с ними осторожными", — сказал Ерлан Раманкулов.

Казахстанцы в панике

В Казахстане сейчас зарегистрирована вспышка коронавируса, причем ставится диагноз "пневмония", вызванная COVID-19, хотя тест вирус не обнаружил. При этом в одной семье тесты дают разные результаты. Из-за дефицита лекарств в аптеках казахстанцы обращаются за помощью друг к другу в социальных сетях. Многие пишут, что готовы купить препараты за любые деньги.

Президент Казахстана обратился к населению на фоне этой паники.

"Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарствами. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства", — написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

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