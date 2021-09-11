Роспотребнадзор не видит оснований отменять масочный режим в России

На данный момент в России нет оснований для отмены масочного режима, считает глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Как сообщила руководитель ведомства на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму, масочный режим в стране можно будет отменить тогда, когда россияне перестанут заражаться COVID-19.

По мнению Анны Поповой приблизить этот момент позволит вакцинация против коронавирусной инфекции.

"Главный инструмент <…> у нас есть — это вакцина, надо её использовать, и тогда этот момент будет недалеко", — цитирует заявление главы Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России однократно привились от COVID-19 46,5 млн человек, полностью вакцинировались 39,8 млн человек.

Для выработки в стране коллективного иммунитета к коронавирусу нужно привить от него 80% населения.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, к 11 сентября в России зарегистрировали 7121516 случаев заболевания COVID-19. Свыше 6,3 млн заразившихся выздоровели, 191961 умер.

За последние сутки в РФ выявлен 18891 заразившийся коронавирусом. Сообщается о 796 случаях летального исхода заболевания.

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