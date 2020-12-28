Эпидемиолог: "Масочный режим может продлиться до середины 2021 года"

Масочный режим в России может продлиться до середины следующего года, сообщила в эфире "Радио 1" врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. Специалист отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной, и пока не наблюдается снижение числа заболевших.

"Сложно сказать, сколько мы ещё будем носить маски. Всё зависит от сознательности наших граждан. Почему продолжается рост инфекции? Потому что некоторые жители не всегда соблюдают требования безопасности. Они приходят на работу с повышенной температурой, катаральным явлениями, являются источниками инфекции для своих коллег и тем самым способствуют её распространения. Поэтому, думаю, что первую половину 2021 года мы проведём в масках", — пояснила Белякова.

Для того, чтобы снизить количество заражений, всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим. Также необходимо проведение масштабной вакцинации.