Девушка-фельдшер одна вылечила от COVID-19 команду теплохода в Арктике

Уникальный случай произошёл в заполярном посёлке Воронцово. Там 25-летняя фельдшер Алёна Кириловская в одиночку спасала от COVID-19 целый экипаж теплохода.

Девушка работает в местном ФАПе. В прошлом месяце она приняла двух членов команды теплохода ОТ-2069. Мужчины рассказали, что их коллега серьёзно заболел. Речники помогли фельдшеру доплыть до борта. Там она сразу же оказала экстренную помощь 60-летнему сотруднику, пишет "Комсомольская правда".

Кириловская диагностировала у пациента коронавирусную инфекцию. Мужчина жаловался на одышку. Он переносил заболевание в тяжёлой форме.

Возможности пройти ПЦР-тестирование на борту в Арктике на тот момент не было. Тогда фельдшер вызвала на помощь санвиацию. Заболевшего члена экипажа доставили на дальнейшее лечение в профильное медучреждение.

После этого коронавирусом заразились ещё несколько человек на теплоходе. Девушка договорилась, чтобы двоих членов команды забрали в норильскую больницу. Остальным пациентам Алёна Кириловская помогала самостоятельно. У всех мужчин резко снизилась сатурация, многие из них испытывали проблемы с дыханием.

Однако через несколько недель фельдшеру всё же удалось спасти больных. На днях фельдшер получила благодарственное письмо от капитана теплохода.

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