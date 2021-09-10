Эксперты из США объяснили, почему у больных COVID-19 разрушаются сосуды

В последнее время медики по всему миру обеспокоены разрушением сосудов у пациентов с тяжёлым течением коронавируса. Американские учёные выяснили причину такого осложнения заболевания.

В своей работе они подчёркивают, что кровеносные сосуды больных COVID-19 не справляются с возросшей нагрузкой на организм. Из-за этого нарушается связь между клетками эндотелия и тромбоцитами. Об этом сообщается в научном журнале Science Advances.

Исследование проводилось в двух ведущих образовательных центрах мира — Нью-Йоркском и Калифорнийском университетах.

Специалисты обнаружили, что в тромбоцитах людей, тяжело переносивших коронавирусную инфекцию, прослеживается повышенная экспрессия двух генов, влияющих на производства белков MRP8 и MRP14.

У некоторых пациентов с подтверждённым COVID-19 этот показатель во время болезни вырос на 166%. Все они страдают от высокого уровня тромбообразования и воспаления сосудов. Эксперты рекомендуют отправлять таких больных на реабилитацию после выписки из больницы.

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